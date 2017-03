F1-droom: Aston Martin met een fabrieksteam

Wat een schitterende livery!

Over een zelfstandige F1-deelname van Aston Martin bestaat al jaren speculatie. Dit jaar doen de Britten in elk geval niet met een zelfstandig team mee. Dit weerhield fotosoeper Sean Bull Design er niet van om een 2017-bolide te maken met een Aston Martin-pyjama. Het resultaat is net zo stijlvol als de reputatie van de Britse autofabrikant.

De kleuren zijn onder andere geïnspireerd op de huidige racekanonnen van Aston Martin Racing (AMR). De photoshopper brengt diverse concepts aan het licht. Zo komt er ook een Formule 1-auto in Gulf-livery voorbij en een, in mijn ogen wat minder fraaie, compleet groen exemplaar.

Aston Martin is via Red Bull direct betrokken bij de Formule 1. Daarnaast werken beide partijen aan de Valkyrie, een hypercar met invloeden vanuit de koningstak van de autosport. Een zelfstandig team is tot op heden echter geen werkelijkheid. Met deze concepts gaat het speculeren in de wandelgangen door. Zou het dan ooit..?