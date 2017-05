Dronken Amsterdammer crasht Audi, zit vast in auto

Taxi's zijn wellicht niet goedkoop, maar in sommige gevallen is die ritprijs het dubbel en dwars waard.

Een 23-jarige Amsterdammer klapte gisterochtend met z’n Audi vol op een verkeersbord dat langs de A7 bij Marum (Groningen) stond. Helaas voor deze brokkenpiloot viel het geheel aan buizenwerk bovenop de Audi A1 (rijtest), waardoor de bestuurder vast kwam te zitten in z’n auto.

De hulpdiensten konden de man uiteindelijk bevrijden en dat had nogal wat voeten in de aarde. De portieren gingen namelijk niet meer op de reguliere wijze open. Eenieder die weleens iets vergelijkbaars heeft meegemaakt weet wat er dan gebeurt: het dak eraf!

Vervolgens werd de bestuurder naar het politiebureau, waar bleek dat hij flink had gezopen. De Amsterdammer had 1,8 promille alcohol in z’n bloed zitten (tot 0,5 promille is toegestaan) en dus bleef het roze pasje achter op het bureau. Hij had verder geen verwondingen en hoefde niet te worden behandeld.

Kleine sidenoot: de toon in dit bericht mag dan wat jolig zijn, maar we keuren rijden onder invloed per definitie af. Gewoon niet doen.

Foto via de politie