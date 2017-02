Dronken man rijdt Audi Q7 total loss in Rotterdam

Pole position?

Recent schreven we over een fraaie anekdote waarin Ayrton Senna na een crash beweerde dat het kwam omdat de muur bewoog. De destijds piepjonge Braziliaan werd na het voorval niet echt serieus genomen, maar de man bleef aandringen en na metingen bleek dat de muur inderdaad een millimeter of wat was verschoven. Of dat in Rotterdam ook aan de hand was weten we helaas niet. Wel was de bestuurder volgens de politie onder invloed en reed hij daarom zijn Q7 e-tron total loss tegen een paal. Metingen hebben aangetoond dat de paal niet bewoog, al denkt de bestuurder daar wellicht anders over.

Het voorval gebeurde vannacht op het Wilhelminaplein in Rotterdam. Na de crash wilde de bestuurder het hazenpad kiezen, maar daar stak de popo een stokje voor. Laatstgenoemde kwam er al snel achter dat de man onder invloed was en hij mocht zich met een setje handboeien om de polsen naar het ziekenhuis laten vervoeren. De bewuste paal overleefde de klap niet zonder kleerscheuren, maar maakt het naar omstandigheden goed. De Audi is door de politie weggesleept.

Nog even over de auto. De Q7 e-tron is een van de weinige hybrides die elektrotechniek met een dieselmotor combineert. Quattro is standaard (daar lag het dus niet aan) en de aandrijflijn heeft een totale output van 373 pk. 0-100 km/u duurt zes tellen en de topsnelheid bedraagt 225 km/u. Kost dat? Vanaf 85.000 euro mag je er eentje meenemen, maar de rijtest is gelukkig gratis.

De brokkenpiloot heeft trouwens mazzel. Er staan naar verluidt nog genoeg Q7 e-trons bij dealers in Nederland, bovendien mét 15% bijtelling! Kan ‘ie zich dus mooi een nieuwe set wielen aanschaffen.

Foto’s via MediaTV