Dronken spookrijder veroorzaakt ravage op de A12

Alcohol en deelname aan het verkeer gaan niet samen, zo blijkt maar weer.

Hoewel we liever over supercars , babes of een combinatie van die twee schrijven, moesten we dit verhaal toch effe meenemen. Vanmorgen rond de klok van zes veroorzaakte een 45-jarige Pool namelijk twee ongelukken op de A12 bij het Prins Clausplein.

Volgens berekeningen van de politie reed de man, een 45-jarige Pool, zo’n 17 kilometer tegen de richting in. De spookrijder was dronken en veroorzaakte in korte tijd twee crashes met tegenliggers. De bestuurders van die andere auto’s raakten slechts lichtgewond, de spookrijder moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Dat ging echter niet zonder slag of stoot.

Hij verzette zich hevig bij de aanhouding door de politie, die uiteindelijk pepperspray moest gebruiken om ‘m rustig te krijgen. De verbindingsweg tussen de A12 en de A4 richting Delft was even afgesloten voor onderzoek. Inmiddels is het traject weer vrijgegeven.