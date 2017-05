Drugsgebruikers opgelet: de speekseltest komt eraan!

Binnenkort wordt het voor de politie een stuk makkelijker om drugsgebruik achter het stuur aan te tonen.

De test wordt in juli ingevoerd, zo meldt BNR. Dat is het moment dat de alcohol- en blaastest worden aangevuld met de speekseltest. Deze maakt het voor de politie mogelijk om drugsgebruik bij weggebruikers te testen. De test toont niet alle drugs aan, maar coke, opiaten, marihuana en methamfetamines worden wel herkend door de test. De test meet via antilichamen of er drugs in het bloed aanwezig zijn. Is dit het geval dan is dit direct zichtbaar, maar niet in welke hoeveelheid dit het geval is. Daarvoor moet dan dus vervolgonderzoek gedaan worden, bijvoorbeeld door bloedonderzoek. Als de speekseltest dus een positief resultaat geeft, heeft de politie een aanleiding voor vervolgonderzoek.

De speekseltest is zeker niet nieuw, er zou in 2012 al een speekseltest komen maar de wetgeving vertraagde de zaak enorm. Dit terwijl in landen als Belgiƫ al geruime tijd speekseltesten gebruikt worden. Over iets meer dan een maand is het dus ein-de-lijk ook in Nederland zo ver. Begrijp me niet verkeerd: iedereen heeft recht op hobbies. Maar drugs horen (net als alcohol) niet thuis in het verkeer.