DS 7 Crossback: een SUV met bekende trekjes

De eerste DS die er niet uitspringt als 'typische Fransoos'. Een gemis?

DS heeft de eerste SUV van het merk meegenomen naar Genève. In tegenstelling tot eerdere modellen van de Fransen heeft deze 7 Crossback nu niet bepaald een eigen smoel. Dat gezegd hebbende is de Fransoos geen lelijk auto, integendeel. De SUV ziet er gewoon goed uit en qua motoren is er voldoende keuze.

De 7 Crossback zal te bestellen zijn met diverse benzine- en dieselmotoren. Vermogens variëren van 130 tot 225 pk. Geïnteresseerden moeten nog wel even geduld hebben. De SUV verschijnt pas in 2018 op de markt.