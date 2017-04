Dude passeert politie met 250+, mag brommen

Ze zijn niet overal zo mild als het gaat om snelheidsovertredingen.

In The Land of the Free is veel mogelijk, maar op sommige zaken kunnen de autoriteiten genadeloos hard uit de hoek komen. Een gozer met een Dodge Challenger Hellcat kwam hier op een vervelende manier achter.

Het was midden in de nacht. Een compleet lege weg. Hij, een paar vrienden en zijn nieuwe Hellcat. De man kon het niet laten om het gaspedaal in de trappen. Hij wist echter niet dat even verderop een politieauto langs de kant van weg stond. De agent in de auto zag in de verte al koplampen naderen en pakte zijn meetapparatuur erbij. De Hellcat passeerde de politieauto met een snelheid van 158 mp/u, oftewel 254 km/u. Op de weg gold een maximumsnelheid van 110 km/u. De bestuurder remde direct na het passeren van de politieauto.

De agent hield de man staande en hij werd meegenomen naar het bureau. Daar mocht de bestuurder een nachtje op water en brood en de auto werd in beslag genomen. Zijn vrienden werden naar een hotel gebracht. De man is aangeklaagd voor roekeloos rijgedrag. Tegenover de politie verklaarde de man zijn Hellcat te willen uittesten. “Het was 1:30 ’s nachts en de weg was leeg”. Volgens de man een prima gelegenheid om eens los te gaan. Daar dachten de autoriteiten anders over. (via Nixle)