Dude stelt z’n 1000pk+ sterke GT-R beschikbaar

Even proeven aan complete gekkigheid hoeft je geen vermogen te kosten.

Door een supercar te huren kun je voor heel even kennis maken met die andere, vaak onbereikbare wereld. In Nederland zijn de mogelijkheden vrij beperkt en nogal prijzig. Dat het ook anders kan bewijzen platformen zoals Turo. Via deze huursite heeft een GT-R-rijder uit de Amerikaanse staat Colorado zijn knotsgekke apparaat beschikbaar gesteld.

Allemaal leuk en aardig, echter gaat het hier niet om een doodgewone GT-R. De blauwe bolide uit 2010 heeft een anabolenkuur gekregen en beschikt volgens de eigenaar over 1200 pk op de wielen. Verder specificaties worden door Josh, de verhuurder, niet toegelicht. We kunnen ons alleen maar voorstellen dat dit ontiegelijk hard moet gaan.

Ben je om wat voor reden dan ook in de buurt van Henderson, Colorado, dan is het aantrekkelijk om een dagje te spelen met de aangepakte Jap. Josh rekent een tarief van 764 dollar per dag. Een bedrag dat je kunt uitleggen als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Bovendien heb je ook geen irritante instructeur naast je. De Amerikaan stelt wel een aantal huureisen. Mocht je de GT-R (aankoopadvies) willen wassen dan enkel en alleen met de hand alstublieft. Daarnaast heeft Josh liever geen huisdieren mee aan boord en het opsteken van rookwaar in de auto is helemaal uit den boze.

U begrijpt, de huurder is zuinig op zijn bolide en terecht dat hij dat is. Eén nadeel: met het dagtarief kun je slechts 100 mijl (160 kilometer) afleggen.