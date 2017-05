Duits tolmonster komt er dan toch

De kogel is door de kerk, Duitsland mag personenauto's tol laten betalen. De Europese Commissie hakt eindelijk knopen door.

In 2015 werd in juni een procedure gestart tegen de plannen van Duitsland, omdat ze niet eerlijk zouden zijn voor bestuurders uit het buitenland. De Europese Commissie liet vandaag weten dat ze hun bezwaren intrekken.

Eind maart ging de Duitse Bondsdag al akkoord met een aangepast tolplan en in Brussel vinden ze nu ook dat aan alle bezwaren is gedacht. Toch duurt het nog even voordat we massaal tol mogen betalen aan de Duitsers. Pas in 2019 gaan ze de tolheffing invoeren en het plan zou jaarlijks 500 miljoen euro in het laatje moeten brengen.

Buitenlandse automobilisten met een zeer schone auto moeten straks 2,50 euro aftikken voor een Autobahnvignet van tien dagen. Bij iets minder schone auto’s kan het bedrag in stappen oplopen tot maximaal 20 euro. Mocht je nou een vignet voor twee maanden willen, dan moet je rekening houden met een prijs tussen 7 en 40 euro, afhankelijk van je uitstoot.

Toch is de strijd nog niet gestreden. Oostenrijk vindt de plannen nog steeds veel te discriminerend en bereidt een zaak voor bij het Europees Hof van Justitie. Nederland heeft eerder aangegeven dat het zich hierbij zal aansluiten, mocht het zover komen.