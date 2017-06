Duitse 3 na US-exit klimaatakkoord: soepelere regels bitte!

De effecten van Trump's 'fok jou' richting het Parijse klimaatakkoord beginnen al zichtbaar te worden.

Trump’s terugtrekking uit het Parijse kilmaatakkoord is het gesprek van de week. Het is een keiharde klap voor de milieulobby, maar de groene lobby wil dat graag zoveel mogelijk ontkennen. Voor Amerika zich daadwerkelijk kan terugtrekken is Trump praktisch POTUS-af, zo heet het. Bovendien, ook zonder Amerikaanse medewerking kunnen we de aardbol kennelijk opeens redden.

Deze berichten ten spijt, heeft de Duitse brancheorganisatie voor de automobielindustrie (VDA) al een voorzetje gegeven dat Europa de regels misschien ook maar wat moet versoepelen. Om een positieve impact te kunnen hebben op het klimaat moeten Europese autofabrikanten immers wel blijven bestaan. Dat is moeilijk als de concurrentie lekker mag vervuilen. Head honcho van de VDA Matthias Wissman zegt er dit over:

“The regrettable announcement by the USA makes it inevitable that Europe must facilitate a cost efficient and economically feasible climate policy to remain internationally competitive. The preservation of our competitive position is the precondition for successful climate protection. This correlation is often underestimated.”