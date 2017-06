Duitse drie spelen ‘good cop’ én ‘bad cop’ jegens Trump

Good cop: "Donald, breh, je kent ons toch. Wij investeren graag in Amerika." Bad cop: "Hé 'Duck', als je gekke dingen doet kan je fluiten naar onze miljarden."

Na de schaamteloze aanval die Donald Trump laatst deed op Duitsland, lijken de Duitse autofabrikanten er moeite mee te hebben zich een houding aan te meten. Aan de ene kant willen ze graag kracht uitstralen en doen alsof de uitspraken van Donald hen niks doen. Aan de andere kant is de Amerikaanse markt voor de Duitsers erg belangrijk.

Zodoende verkeren de fabrikanten in een Pechtoldesque spagaat. Net als Alexander willen ze liefst niet hun zitje aan de tafel opgeven en daarmee geen invloed meer hebben. Stilzitten terwijl je geschoren wordt en daarmee je medestanders verloochenen is echter ook geen optie. Zodoende wordt er een steekspel op de millimeter uitgevochten om de échte machtsverhoudingen uit te kristalliseren.

Want vergeet niet dat hoewel Trump in principe met een streek van de pen een dikke importheffing in het leven kan roepen en het de Duitsers daarmee flink lastig kan maken, de Duitsers zelf ook goed vertegenwoordigd zijn in ‘Murica. BMW heeft een fabriek in Spartanburg, Mercedes in Tuscaloosa en Volkswagen in Chattanooga. Deze fabrieken zorgen voor werkgelegenheid in de (veelal relatief arme) regio’s waar ze gevestigd zijn. Één van de beloftes die Trump tijdens zijn verkiezingscampagne deed was dat hij ‘American jobs’ zeker zou stellen. Daarmee hebben de Duitsers dus een drukmiddel in handen. Ze lijken dit inmiddels voorzichtig uit te spelen. Een bloemlezing.



Volkswagen:

Topman Herbert Diess zegt dat hij de activiteiten in Chattanooga graag zou willen uitbreiden. Momenteel bouwt de fabriek de Amerikaanse Passat en de Atlas, maar het zou meer SUV’s kunnen gaan bouwen. Daarom wil Volkswagen ook investeren in de fabriek…mits er duidelijkheid komt rondom de regelgeving van Trump:

“It has been a roller-coaster of emotions over the past months. We hope that we’re going to have clarity in the next months. It influences investment decisions.”

Vooral het laatste zinnetje is interessant voor de goede verstaander. Plata o plomo, Trump.

Mercedes:

Ook Mercedes maakt uitgerekend deze week bekend dat het van plan in 1,3 miljard Dollar te investeren in hun fabriek in Alabama (MBUSI). Tevens is Mercedes van plan meer toeleveranciers uit de regio aan te boren, waardoor de ‘content’ van hun auto’s nog Amerikaanser wordt.

BMW:

BMW heeft Trump volgens Bloomberg uitgenodigd in Spartanburg later deze maand voor een feestje ter ere van het 25-jarig jubileum van de fabriek. Een woordvoerder van BMW geeft daarnaast aan dat het merk ‘relaxed is’ over TRump’s plannen. Ook eerder al gaf BMW te kennen zich voorlopig niks aan te trekken van The Donald.

Kortom, op de achtergrond worden er weer de nodige politieke spelletjes uitgevochten. Maar wie wordt de winnaar het geharrewar?