Duitsers knippen Panamera open. Gewoon, voor de lol.

Isniewaarhè?

Nobele luitjes, daar bij Porsche. Het merk stelde een Panamera van de laatste generatie ter beschikking aan de brandweer van Nürnberg. Deze mannen mochten hun meest brute gereedschap uittesten op de Porker en dat had uiteraard een doel.

Fabrikanten maken zogeheten “rescue sheets” die door hulpdiensten kunnen worden gebruikt als zij bijvoorbeeld iemand uit een gecrashte auto moeten bevrijden. Het knippen zelf hoef je een beetje brandweerman uiteraard niet uit te leggen, maar het is goed om te weten hoe het zit met zaken als brandstoftanks en -zeker tegenwoordig- accupakketten en andere onderdelen die mogelijk onder hoge spanning staan. Een handleiding komt daarbij goed van pas, maar oefening baart kunst en dus werd de Porsche met grof geweld uit elkaar gehaald.

De bewuste Panamera was trouwens een testauto van Porsche en was sowieso al afgeschreven. Prima dus dat het apparaat alsnog een nuttige bestemming heeft gekregen. Een rijtest met de verse Panamera check je HIER. Bovendien onthult op de beurs in Genève de Panamera Sport Turismo, nog een maandje geduld!