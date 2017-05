Durf jij dit beest te temmen?

De extreem zeldzame Lamborghini Diablo GTR is een pitbull die je gegarandeerd te grazen neemt als je even niet oplet. Maar dat uiterlijk...

Trouwe lezers weten dat ondergetekende nog steeds weke knieën krijgt van de Lamborghini Diablo. Dat design, die vette V12, de volstrekt onoverzichtelijke koets, die vleugeldeuren… Enfin. De Diablo is al een vrij extreme auto, maar extreem kan altijd extremer. En daar komt de Diablo GTR in beeld.

Deze (straatlegale!) speciale editie was in feite een opvolger van de Diablo SVR waar vier jaar lang mee werd geracet. De GTR kreeg ongeveer 50 pk meer dan z’n voorganger, om uit te komen op een totaal van 590 stuks die worden losgelaten op de achterwielen. Ondanks de forse achtervleugel had dit type een topsnelheid van 348 km/u.

Verder kreeg deze bruut een speciale benzinetank, nóg betere stoppers van Brembo en een geïntegreerde rolkooi. De magnesiumvelgen met centrale wielmoer meten 18 inch en waren geschikt om zowel straat- als racebanden te monteren. De body werd vrijwel helemaal gemaakt van koolstofvezel en met het oog op de torsiestijfheid behield de GTR wel het stalen dak van de normale(re) versies.

Een luxueus interieur? Forget it. Deze raceversie werd ontdaan van alles wat je in een raceauto niet direct nodig hebt. Ook werden de standaard knoppen vervangen door schakelaars zoals je die in de racerij ziet en kreeg de GTR een brandblusser aan boord.

Beetje jammer dat Lambo de airco er ook uit sloopte, want de standaard zijruiten werden vervangen door exemplaren van plexiglas. Die konden slechts een klein stukkie open voor wat ventilatie, al helpen de slangen die frisse lucht de cockpit in sturen ook een handje. Geen overbodige luxe, aangezien het isolatiemateriaal tussen cockpit en motor was verwijderd. Minder gewicht, weet je nog?

Van de GTR zijn 30 exemplaren gebouwd die allemaal een godsvermogen moeten hebben gekost. Dit specifieke exemplaar uit 2000 is nummer 22 van de reeks en op de teller staan 10.000 spartaanse kilometers. Ik zou daar maar wát graag een nulletje aan toevoegen.

De verkoper wil helaas niet zeggen hoeveel geld je ervoor mag meebrengen. Enige tijd terug schreven we over een Diablo GT die te koop stond. Deze softere en minder zeldzame Diablo mocht toen mee voor acht ton, dat geeft een indicatie…