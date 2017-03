Ecclestone: “F1 was een sterrenrestaurant, nu een burgertent”

Bernie Ecclestone is na een dienstverband van 126 jaar dan toch met (gedwongen) pensioen gegaan. De kleine grote man kan het echter niet nalaten om zijn opvolgers nog een trap na te geven.

Zodra het Amerikaanse Liberty Media de F1-touwtjes in handen nam was het gedaan met de carrière van Bernie Ecclestone. De 86-jarige Brit werd met pensioen gestuurd en kreeg onlangs zijn afscheidsfeestje met enkele goede vrienden uit het wereldje, maar dat weerhoudt Ecclestone er niet van om zijn ongezouten mening over de huidige stand van zaken met de wereld te delen. Volgens hem gooit Liberty Media het aanzien van de sport namelijk te grabbel.

Bernie had een hekel aan sociale media (eigenlijk aan internet in het algemeen), goedkope entreekaartjes en gebrekkige controles bij de toegangspoortjes. “Zijn” Formule 1 moest vooral een exclusief feestje zijn zodat Bernie zelf er zoveel mogelijk aan kon verdienen. Dat toeschouwers steeds meer wegblijven en ook de tv-kijker weinig zin had om te betalen voor uitzendingen, kon hem dan ook niet deren.

Liberty Media gaat het anders aanpakken. Zo wordt bijvoorbeeld druk gewerkt aan de techniek die het mogelijk maakt om races via internet uit te zenden, maar Bernie vindt al die toegankelijke meuk maar niks:

They have an American culture and at an American race everyone is in the paddock and the pits and they can chat with the drivers and sit in their cars. In F1, we have been running a five-star Michelin restaurant, not a hamburger joint. But maybe now the cuisine will be more accessible. Maybe it will even have a better taste.