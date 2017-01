Ecclestone: hybride motoren in F1 zuigen

Weg met die rommel!

Dat Ecclestone geen fan is van de hybride-motoren die tegenwoordig de F1 teisteren wisten we al langer dan vandaag. In een interview met het Duitse Sport Bild lijkt de hybride-haat van de kleine Brit echter nieuwe vormen aan te nemen. Ecclestone wil liever vandaag dan morgen af van de stille stofzuigers met elektro-hulp.

“We have to introduce new engine rules as soon as possible. The important thing is to rule out the hybrid engines. Jean Todt thinks they are the spirit of our times, and this may be true for normal road cars, but in F1 people want to see something special. They want to have noisy, powerful engines that can be managed only by the best drivers in the world.”