Ecclestone: ik ging voor het geld

Nu de bejaarde Bernie niet meer aan het roer staat bij de Formule 1 doet hij een boekje open.

Bernie Ecclestone spreekt over de aanpak van Liberty Media, de nieuwe bazen van de Formule 1. “Het lijkt erop dat ze het niet doen voor geld, terwijl ik het wel voor het geld heb gedaan. Dit is een goede zaak.”, aldus de schatrijker ondernemer tegenover media in Bahrein.

Het is voor het eerst dat Ecclestone publiekelijk opduikt bij het F1-circus sinds de officiële overname. “Ik draaide de F1 om aandeelhouders tevreden te houden. Hij (Chase Carey, voorzitter F1) doet het om meer tevreden toeschouwers te krijgen.”

Daarnaast zei Ecclestone niet te geloven in sociale media. Onder het bewind van de 86-jarige was de F1 niet sterk vertegenwoordigd op de sociale kanalen. Daar zien we nu al verandering in. Op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 worden sinds dit seizoen video’s sneller en consequenter geupload.

Ecclestone blijft skeptisch over sociale media. “Het is interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren. Ik heb er nooit in geloofd, dus we gaan het zien.” (via Crash.net)