Een auto afrekenen met Youtube-views: het kan!

Hebben we na de bitcoin een nieuwe digitaal betaalmiddel gevonden?

Steeds meer mensen komen erachter dat je met Youtube geld kunt verdienen. Dat leidt meer dan eens tot tenenkrommende content waar je niks wijzer van wordt, maar dat doet nu effe niet ter zake. Opel ziet namelijk ook brood in Youtube en dus kun je verschillende modellen van het merk afrekenen met views.

Door je proefrit te filmen en de bekende videowebsite te uppen maak je kans op een gratis auto, want daar komt het uiteindelijk op neer. Degene die er als eerste in slaagt om een bepaald aantal views te verzamelen kan de Opel in kwestie op komen halen. Het gaat overigens niet alleen om auto’s, maar ook om accessoires.

Wat een beetje Opel of accessoire “kost” in views? Het overzicht:

Opel Karl Rocks Online Edition: 589.900 views

Opel Astra Online Edition: 922.800 views

Little Adam loopauto: 5.160 views

Opel dakkoffer: 24.200 views

iPad-houder: 3.000 views

Let wel: de actie loopt uiterlijk tot en met 30 juni. Voor die tijd zul je dus bijna een miljoen views op Youtube binnen moeten hengelen om bijvoorbeeld een nieuwe Astra te “winnen”. We zijn erg benieuwd tot wat voor vermakelijke taferelen dat gaat leiden. Maar of er eind juni daadwerkelijk een Youtuber met een auto naar huis gaat..? Jullie mogen het zeggen.