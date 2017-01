Een autonome Audi Q7: wen maar vast aan het idee

Artificial Intelligence was nog nooit zo intelligent, als we het ronkende persbericht mogen geloven.

Het Duitse merk slaat de handen ineen met een grote speler om de autonome markt te betreden. Nvidia (onder meer bekend van hun grafische kaarten, dit bedrijf werkt bovendien al langer samen met Audi) is uitgekozen om de techniek samen met de Boksbeugel uit Ingolstadt te ontwikkelen en daarbij is de Audi Q7 het lijdend voorwerp. Het gaat echter niet om zomaar een autonome auto, maar om een wagen die leert van de bestuurder. Klinkt paradoxaal, een zelfrijdende auto die iets opsteekt van de bestuurder die dus niks hoeft te doen!

De techniek maakt gebruik van een front camera met een resolutie van 2 megapixel, welke wordt gekoppeld aan een processing unit van Nvidia die weer het stuurwiel bedient. Hoe het leren van de bestuurder precies handen en voeten krijgt is ons niet geheel duidelijk. Wel communiceert Audi trots dat hun autonome Q7 in vier dagen tijd volledig zelfstandig heeft “leren” rijden. Klinkt een beetje vaag, maar voor nu is het vooral belangrijk om te weten dat de zelfrijdende Q7 volgens planning in 2020 op de markt komt.