Een brandende bus inrennen om uit te checken

Een passagier van een fikkende bus wilde koste wat het kost voorkomen dat hij teveel zou betalen.

Ze zeggen soms dat wij Nederlanders een gierig volkje zijn, maar in Australië kunnen ze er ook wat van. Dat bewijst een man die toch nog even wilde uitchecken met zijn OV-kaart, ook al stond de bus in vuur en vlam.

Onderzoekers onderzochten camerabeelden van een busbrand in Sydney. Tot hun stomme verbazing zagen ze een man terug de bus inrennen om uit te checken. Eerder werd hij, samen met 21 andere passagiers, geëvacueerd uit het fikkende voertuig.

De actie van de man bleek uiteindelijk voor niets. Gebruikers van een Opal-kaart (De Australische variant van de OV-chipkaart) kunnen alleen uitchecken bij een busstop. Het voertuig vatte echter midden op de weg vlam wat uitchecken onmogelijk maakte, aldus Australische media.

Twee passagiers en de buschauffeur moesten mee naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. De vierwieler brandde compleet uit. De autoriteiten denken dat kortsluiting de oorzaak was van de brand.

Foto: een buscombo in New York ter illustratie. Via @stratos op Autojunk