Een camper met jacuzzi en helikopter: net wat je zocht!

Voor 2,5 miljoen USD heb je praktisch geen huis meer nodig. Koopje dus.

Wie bij de gedachte aan kamperen al gruwelt van toiletrollen, afwasteiltjes en overal (óveral) vocht, moet eens contact opnemen met Furrion. Deze toko bouwt high end hebbedingetjes en één van hun laatste technische showcases is de Elysium: een camper die volgepropt zit met gave goodies.

Zo zitten er drie 75 inch tv-schermen in, een open haard, slimme toiletten en douches, een wijnkoeler, een koelkast en meer van dergelijke modale zaken waar een beetje dandy niet zonder kan. Pas echt leuk wordt het op het dak van het voertuig.

Daar vind je een helikopterplatform inclusief een Robinson R22 heli, een lounge area en een bubbel- bubbel- bubbel- bubbel- bubbelbad. Die verwijzing naar Def P en de Beatbusters was niet nodig. Wat wel nodig is, is dat de heli zich uit veiligheidsoverwegingen in de slaapkamer laat zakken zodra de Elysium de weg op wordt gestuurd.

Helaas zal dat voorlopig niet gaan gebeuren. De bijna 15 meter lange camper is namelijk niet te koop. Bummer! Een gelikte video waarin Furrion zichzelf voorstelt check je hieronder.

