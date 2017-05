Een gebruikte NASCAR kost geen drol

Een gebruikte Red Bull NASCAR van een paar jaar oud. Altijd buiten geracet, niet van een oud vrouwtje, maar daar is de prijs dan ook naar.

De auto was van 2007 tot 2012 het weapon of choice van coureur Brian Vickers, die er niet supersuccesvol mee was maar toch een paar keer in de top vijf wist te eindigen tijdens wat sprintraces. De auto met nummer 83 is door de huidige eigenaar gekocht van het Redbull Racing NASCAR team, maar die is er blijkbaar op uitgekeken. Onder de kap ligt een TRD (Toyota Racing Development) 5.9 liter V8 NASCAR motor met een slordige 700 pk. Dat moet toch genoeg zijn voor wat serieus plezier.

De auto is volledig gerestaureerd een paar jaar geleden en bovendien klaargemaakt voor “historic road racing” volgens de advertentie. Dat betekent uiteraard niet dat deze auto straatlegaal is, maar klassieke race-events met iets minder glad asfalt dan de gemiddelde oval behoren dus zeker tot de mogelijkheden. Sterker nog, dat is ook waar de huidige eigenaar de auto zo nu en dan voor uit de schuur trok. Deelnemen aan de huidige NASCAR-series is helaas niet meer mogelijk, omdat de reglementen inmiddels veranderd zijn. Onder andere de achtervleugels als op deze auto zijn ondertussen in de ban gedaan.

De restauratie was trouwens ook geen slecht idee, de auto heeft wel eens een muurtje geraakt namelijk. De auto gaat naar verwachting tussen de $30.000 en $35.000 dollar opbrengen, niet gek voor 700 pk!