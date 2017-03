Een ode aan de magistrale putdekselvelg

Volgens sommigen zo ongeveer de lelijkste wielen, anderen zweren erbij.

Wielen zijn een sierraad voor je auto. Elke auto knapt op van goede wielen, terwijl ook elke auto ten onder kan gaan aan een fout setje lichtmetaal. Alleen verschillen de smaken over wat nu precies goede en wat foute wielen zijn. Die vraag kun je enkel voor jezelf beantwoorden en dat ga ik dus ook niet voor je doen.

Wat ik wel ga doen, is je vertellen waarom ik zo dol ben op de zogenaamde ‘putdekselvelgen’. Grote, relatief platte wielen met kleine gaten dus, doorgaans ook van een simpel en in mijn ogen elegant ontwerp. Wielen die het vooral goed doen op grote sedans en lijvige Britse coupés, al mag de Porsche 928 als stamvader der putdekselvelgdragers niet ontbreken.

Aanvankelijk is deze sportwagen en auto van het jaar 1978 enkel leverbaar met de zogenaamde telefoonschijfvelgen, daarmee refererend aan een prehistorisch concept waarbij je letterlijk een nummer draaide in plaats van Siri vroeg iemand voor je te bellen. In 1980 komt de 928S op de markt en Porsche maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuw velgdesign te presenteren. De door Fuchs geproduceerde wielen passen prima bij de moderne lijnen van de 928, die bijna futuristisch oogt als je hem naast tijdsgenoten parkeert.

Hoewel Porsche eerder was, is het Mercedes-Benz dat met de eer mag strijken van naamgever voor dit soort wielen. Zij komen enkele jaren na Porsche met een vijftien-gats velg die leverbaar wordt op de 190 en E-Klasse (w124). Het is deze velg die in het Duits liefkozend Gullideckel wordt genoemd, wat letterlijk putdeksel betekent. Overigens zijn er meerdere varianten van deze velg, het makkelijkst te herkennen aan de afgeronde dan wel rechthoekige gaten. Als plaatje een 190E 2.5-16 Evolution I, die mede dankzij de wielen wat mij betreft leuker is dan de wat overdreven Evolution II (vintage rijtest).

Hoewel je kunt discussiëren over wat nu wel en wat nu geen putdekselvelgen zijn, volgt hier een volledig subjectief lijstje van auto’s met geslaagde voorbeelden van relatief gesloten velgen. Zo subjectief, dat collega @rubenpriest de laatste wielen uit de lijst zelfs in een lijstje met lelijkste velgen plaatste. Nu sta ik niet bekend om mijn verfijnde smaak, dus wellicht ligt het aan mij. Horen jullie bij ‘kamp putdekselvelg’ of kunnen velgen wat jou betreft niet open genoeg zijn?

Audi A8L 6.0 W12 (D2)

Jaguar XJR (X300)

Mercedes S600 (W220)

Opel Calibra

Bentley Brooklands

Jaguar XJR-S 6.0

Mercedes-Maybach S600 (W222)