Een VW Phaeton met W12, wat kost dat?

Ingetogen chique, maar wel een dikke twaalfcilinder onder de kap.

De VW Phaeton gaat niet de boeken in als de gehoopte kaskraker. CEO’s en anderen met genoeg geld kozen in deze (prijs)klasse liever voor iets met een logo dat bij de prijs paste. Denk Audi A8, BMW 7-serie, Mercedes S-klasse, Lexus LS, Maserati Quattroporte en ga zo maar door.

Toch betekent dat niet dat de Phaeton een slechte auto was. Aan vrijwel alle krankzinnige eisen van Ferdinand Piëch werd voldaan. Piëch was van plan om de andere dikke Duitsers een flinke tik op de neus te verkopen en deed dat door bizarre eisen te stellen aan de Phaeton.

Desalniettemin verkocht Volkswagen in totaal zo’n 360 Phaetons in Nederland en ga er maar van uit dat het merendeel geen W12 met 420 pk onder de kap had liggen. Daarmee doet deze occasion de standaardsprint in 6 tellen, de top is afgeregeld op 250 km/u.

Verder staat de teller op nog geen 150.000 kilometer en bedroeg de nieuwprijs maar liefst 169.767 euro. Nu mag je ‘m voor 17.950 euro meenemen. Nog steeds een hoop geld voor een auto uit 2004. Je komt onderweg echter helemaal niks tekort.