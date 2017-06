Eerste auto van AB-lezer bewerkt met stoeptegel

Die raak je zo aan de straatstenen niet meer kwijt.

En dat is balen voor Maarten, de AB-lezer in kwestie. De schade is nog wel te repareren, maar dat gaat een flinke bom duiten kosten. Bovendien heeft de Golf II emotionele waarde voor Maarten. Het is zijn allereerste auto en hij heeft ook een beetje leren sleutelen aan auto’s in de zes jaar dat hij de Volkswagen inmiddels in zijn bezit heeft.

Maarten stuurde ons dan ook een mailtje met de vraag of we de plaatjes van zijn klassieke Golf met jullie konden delen, in de hoop de dader te vinden. Hij heeft bij de politie reeds aangifte gedaan van vandalisme, maar hij hoopt dat hij via de sociale media iemand kan vinden die bijvoorbeeld een verdacht persoon heeft zien zwaaien met een stoeptegel.

Heb jij een tip voor Maarten kan je met hem contact opnemen via Facebook.