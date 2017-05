Eerste Centenario arriveert aan andere kant van de oceaan

Deze heeft blauwe details.

Slechts 40 stuks zullen er worden geproduceerd van de Lamborghini Centenario. Sinds dit jaar zijn de Italianen gestart met het leveren van de bolide. Meerdere exemplaren bevinden zich in de zandbak, eentje werd onlangs geleverd aan een adres in Hong Kong en nu is de Verenigde Staten aan de beurt.

Deze Centenario is carbon met blauwe accenten. De supercar werd afgeleverd bij Lamborghini Newport Beach in Californië. De Centenario in kwestie heeft enkele exclusieve Ad Personam-details en beschikt over een alcantara interieur waar de kleur blauw weer in terugkomt.

De Amerikaanse dealer deelde de levering met de rest van de wereld. Via Facebook was een livestream te zien. De video staat nu op de pagina van de dealer en is op het moment van schrijven al bijna 300.000 keer bekeken.

De gelimiteerde Centenario leunt op de techniek van de pre-facelift Aventador. De supercar werd aangekondigd op de autosalon van Genève in 2016 en kreeg een prijskaartje van 1,75 miljoen euro exclusief belastingen.

Fotocredit: Lamborghini Newport Beach