Eerste specs Porsche 991 GT2 RS bekend

Er is nieuwe info bekend geworden over het aanstaande feestkanon van Porsche.

Men kijkt al een lange tijd uit naar de nieuwe GT2. De 997 GT2 RS was een absoluut beest en dus zijn de verwachtingen voor de nieuwe GT2 RS hooggespannen. Magazine EVO mocht exclusief op stap met een prototype van Porsche en hierdoor is het een en ander aan info naar buiten gekomen.

Zo weten we nu dat er geen reguliere GT2 komt. Dit was bij de 997 wel het geval. De GT2 RS zal de enige GT2 zijn van de 991 reeks. De verwachting is dat de auto ergens in 2019 op de markt zal komen, vlak voor het moment dat Porsche de 991 met pensioen stuurt.

De nieuwe GT2 RS krijgt een gepeperde variant van de 3.8-liter turboboxer uit de 911 991 Turbo (rijtest) onder de kap. Het prototype waar Evo mee op stap was had om en nabij de 640 pk en 750 Nm aan koppel. De verwachting is dat het productiemodel nog iets meer vermogen zal gaan krijgen dan die 640 paarden. Al dat vermogen gaat los op de achterwielen in combinatie met een elektronische sper. De 991 GT2 RS zal niet te bestellen zijn met een handbak.

Over de prestaties zijn geen specifieke cijfers bekendgemaakt. Wel enkele schattingen die aangeven wat we kunnen verwachten. 0-100 in minder dan drie seconden. 0-200 in minder dan negen seconden en een topsnelheid van om en nabij de 340 km/u. De verwachting is dat de RS minder dan 1500 kg gaat wegen. Daarnaast komt Porsche met een Weissach Package voor de heetste 991. Meer exotische materialen en magnesium wielen snoepen 30 kg van het gewicht. Over de snelheid schrijft Evo: “A quick ride on the Autobahn sees the numbers pile on quicker than the electricity meter at an AC/DC gig.”

Porsche zit op bijna 80% van de ontwikkeling. De komende weken rollen pre-productie modellen van de band en de verwachting is dat de Duitse autofabrikant in Frankfurt de 991 GT2 RS zal presenteren aan de wereld. Er bestaat geen twijfel dat dit de krachtigste en duurste 911 gaat zijn die Porsche ooit heeft gebouwd.

Foto via @spotcrewda op Autojunk