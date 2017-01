‘Eigenaren Silverstone willen af van Britse Grand Prix’

Dat ome Bernie een F1-race wil weghalen bij een circuit zien we vaker, maar dat het kennelijk ook andersom gebeurt, that's another cook.

En toch lijkt dat precies wat er aan de hand is in Groot-Britanniƫ. Silverstone heeft een contract met de organisatie van de Formule 1 tot en met 2026, maar als het aan de eigenaren van het circuit ligt, zou eind 2019 het contract al ontbonden kunnen worden. Dat zou kunnen middels een clausule in het contract, al moet de organisatie dan wel een knoop doorhakken voor de race dit jaar plaats vind. Volgens de actuele planning staat die race voor 9 juli op de agenda.

Zoals altijd is geld de grote boosdoener. Het 17-jarige contract stelt dat de kosten in 2010 12 miljoen pond zouden bedragen en dat deze elk jaar met 5 procent stijgen. Dat maakt dat de race dit jaar bijna 17 miljoen pond kost aan bijdrages voor Bernie’s pensioen en deze in 2026 gestegen zouden zijn tot ruim 26 miljoen pond. Nog lang niet zoveel als bijvoorbeeld Rusland betaalt (50 miljoen dollar) aldus de BBC, maar genoeg om het hele feestje niet langer winstgevend te maken.

Hoewel Engeland hofleverancier van Formule 1-kampioenen is en ze ook de afgelopen jaren met Hamilton en Button geen gebrek aan succes hebben gehad, is interesse in de sport tanende. Channel 4 zendt bijvoorbeeld slechts de helft van alle races live uit en de bezoekersaantallen van de Grand Prix laten te wensen over. Voeg daarbij dat er geen sprake is van overheidssteun voor Silverstone en je houdt rode cijfers over onder aan de streep.

Volgens Bernie is de Britse GP van groot belang en is hij inmiddels al in gesprek met een tweetal andere omlopen. Dat lijkt me een potje bluf van de kleine grote man, want eigenlijk is geen ander Brits circuit op dit moment geschikt om een Formule 1-race te houden. Aan de andere kant lijkt dit ook een slim spelletje van de eigenaren van Silverstone. F1’s nieuwe eigenaar Liberty Media heeft aangegeven haar best te zullen doen om de historische circuits in Europa te behouden op de kalender en vermoedelijk hopen de Britten dat ze in het komende half jaar het bestaande contract wat kunnen aanpassen in hun voordeel. Laten we hopen dat het lukt, samen met Monaco, Spa-Francorchamps en Monza is Silverstone een van de weinige circuits waarin ook tijdens het eerste seizoen in 1950 al werd geracet.