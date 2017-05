Eikenhout! Audi RS6 kopt een boom in bosrijke omgeving

De boom gaf niet mee.

In Zwitserland is een moddervette zwarte Audi RS6 op een boom geklapt. Wederom bewijs dat we eindelijk eens moeten ophouden om zoveel CO2 de lucht in te knallen. Die bomen blijven maar groeien en vroeg of laat klap je er een keer tegenaan. Het eindresultaat van de ontmoeting tussen staal en hout zie je op bijgaande foto’s.

Ondanks de schade aan de auto, is de bestuurder ongedeerd gebleven. Of de strenge Zwitserse autoriteiten dat zo houden is echter de vraag. De 31-jarige vluchtte aanvankelijk weg van de plek des onheils en meldde zich pas later bij de autoriteiten. De Bundes Kantonspolizei heeft het rijbewijs en een staaltje bloed afgepakt van de man. Justitie gaat onderzoek doen naar het hoe en wat van het ongeval.

Over Audi (R)S producten die ongewild (onderstuurd?) het loof inschieten hebben we overigens al vaker een boom opgezet. In het verleden pleegden ze bij dergelijke aanvaringen doorgaans doormidden te breken, zoals deze C5 RS6 en deze D2 A8. Maar Audi heeft dus nachgebessert op dat vlak.