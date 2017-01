Ein Fall für zwei: BMW en Mercedes shoppen gezellig samen

De diehard fanb0iZ van beide merken bevechten elkaar met hand en tand op de verschillende fora die het internet rijk is. Maar ondertussen werken BMW en Mercedes stiekem gewoon samen.

Ooit, schon lange her in 1959 stond Mercedes op het punt om BMW de nek om te draaien. De naoorlogse jaren vielen de fabrikant uit Beieren zwaar en het faillissement lonkte. Mercedes stemde in om de boedel over te nemen. BMW zou dan op houden te bestaan als merk, waarna in de Beierse fabrieken slechts nog koetswerken voor Mercedes gebouwd zouden worden. De deal was bíjna in kannen en kruiken, maar toen zag Herbert Quandt zijn kans. Tegen het advies van alle bankiers in kocht hij het merk. De gok betaalde uit, want mede door de goede deal van Herbert behoren de enigszins omstreden Quandtjes vandaag de dag tot de one percent.

Mercedes zal zich in de decennia die volgden nog wel eens achter de oren gekrabt hebben vanwege die gemiste kans om de gedoodverfde concurrent te elimineren. Hoewel, waarschijnlijk stuwde de interne competitie binnen de eigen landsgrenzen de twee merken op tot de grote hoogtes die ze internationaal inmiddels bereikt hebben. Momenteel is de wereld namelijk helemaal niet zo hard voor BMW noch Mercedes. De merken verkopen meer auto’s dan ooit tevoren en de premium-taart is zo groot dat geen kluis ter wereld de winsten kan huisvesten. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig digitaal.

Zoals we vaker zien in het dierenrijk, heerst er in tijden van overvloed pais en vree tussen potentiële concurrenten. BMW en Mercedes zijn daarop geen uitzondering. Al vanaf 2008 zijn de twee rivalen begonnen om samen bepaalde onderdelen in te kopen bij leveranciers. Aanvankelijk ging het vooral om dingen die volgens de merken geen ‘concurrentiewaarde’ hebben zoals banden, frames van de stoelen en kabelbomen. Vorig jaar kochten de twee, in dit geval zelfs samen met VAG, kaartendienst HERE van Nokia.

BMW’s Einkaufsvorstand Markus Duesmann geeft in gesprek met de Frankfurter Allgemeine echter aan dat de merken met elkaar in gesprek zijn om de samenwerking uit te breiden. Vooral op het gebied van autonoom rijden ziet Duesmann mogelijkheden tot een nauwere samenwerking met Mercedes.

Bedenk hierbij dat volgens Duesmann zelf een BMW voor zo’n tachtig procent uit onderdelen bestaat die van toeleveranciers afkomstig zijn. Iets soortgelijks zal ongetwijfeld gelden voor Mercedes. Mocht de toenadering tussen de twee partijen dus nog verder gaan, zullen de auto’s van beide merken dus alleen maar meer op elkaar gaan lijken. De eerder aangehaalde fanb0iZ zullen daar allerminst blij mee zijn. Maar moeten BMW en Mercedes zelf ook niet een beetje oppassen dat de concurrentie die beide zo ver gebracht heeft verloren gaat?