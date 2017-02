Eindelijk: de Duitsers pakken de Duitsers aan

Het moest er eens van gaan komen.

De Amerikanen hadden Volkswagen héél snel bij het spreekwoordelijke klokkenspel te pakken toen bekend werd dat er nogal gesjoemeld was met de uitstoot van hun befaamde TDI motoren.

Het kwam natuurlijk perfect uit: de Amerikaanse auto-industrie was uit een diep dal aan het klimmen en het braafste jongetje uit de klas bleek vals te spelen. Volkswagen kon niet anders dan direct grote sommen geld apart leggen om de Amerikaanse aanklaag-cultuur aan te kunnen. Tot nu toe bleef het redelijk stil rond Europese bedrijven die Volkswagen aanklaagden voor de malafide praktijken.

Inderdaad, tot nu toe. Voor vis-distributeur Deutsche See is de maat vol en klaagt het Volkswagen A.G. aan vanwege het ernstige misleiden. In tegenstelling tot Volkswagen probeert Deutsche See namelijk wel daadwerkelijk een verschil te maken voor een beter milieu.

Deutsche See heeft een vloot van 500 leaseauto’s, allemaal producten van de Volkswagen Group. Het Duitse bedrijf had destijds gekozen voor de producten van Volkswagen vanwege het feit dat deze milieuvriendelijk en duurzaam waren. In 2010 won Deutsche See nog een prestigieuze award op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het is niet zo dat Deutsche See dit doet als publiciteitsstunt. Naar het schijnt hebben ze al veel eerder geprobeerd om de kwestie met Volkswagen, buiten de rechtbank om, op te lossen. De onderhandelingen liepen op niets uit nadat Volkswagen de verantwoordelijke managers hadden vervangen voor PR-functionarissen en advocaten. Voor welk bedrag Volkswagen verantwoordelijk gehouden wordt is vooralsnog onduidelijk. De Duitse (ahum) ‘kwaliteitspublicatie’ (proest) Bild am Sonntag spreekt over €11.900.000,-.

Tot nu toe heeft het Dieselgate schandaal Volkswagen al de lieve som van €21.600.000.000 gekost. Ook wordt voormalig topman Martin Winterkorn door de Duitse justitie verdacht voor fraude en markt-manipulatie. Winterkorn heeft er naar eigen zeggen “nicht van gewusst.” via Reuters