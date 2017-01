Eindelijk, dit is Bottas in Mercedes-AMG kledij

Zoals al werd gedacht: Valtteri Bottas zal komend seizoen Nico Rosberg vervangen!

Rosberg werd wereldkampioen én kondigde nog geen week later zijn directe pensioen aan. Nu kunnen we eindelijk melden dat Bottas hem gaat vervangen, de Finse coureur heeft inmiddels al een photoshoot gedaan bij Mercedes-AMG. Bottas is vanaf 2013 actief in de Formule 1 bij het team van Williams. Hij zal daar vervangen worden door Felipe Massa, hetgeen zojuist ook bekend gemaakt is.

Inmiddels is het tevens officieel dat Pascal Wehrlein dit jaar bij Sauber rijdt. De 22-jarige Duitser wordt teamgenoot van Marcus Ericsson. Het lijkt niet echt een stapje voorwaarts. Aan de andere kant: als hij zich in een mindere auto bewijst, zal Mercedes over een jaar of wat ongetwijfeld klaarstaan met een vet contract. Op de social media van Mercedes AMG werd vanmiddag onderstaande puzzel gepost, hetgeen nu reeds achterhaald is:

Bottas haalde afgelopen jaar 85 punten en werd 8e in het WK. In 204 en 2015 werd hij respectievelijk 4e en 5e in het WK-klassement.