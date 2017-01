Eindelijk officieel, de VW Tiguan Allspace

Voor ons nog niet heel relevant maar we pikken 'm toch even mee.

In Detroit heeft Volkswagen het doek van de Atlas en de langere Tiguan getrokken. Die eerste is voor ons wat minder spannend, maar die laatste gaat in Europa Allspace heten. De Atlas is juist meer bedoeld voor de Amerikaanse markt, want Volkswagen heeft nog het een en ander goed te maken met klanten in de Nieuwe Wereld.

De verlengde Tiguan biedt plaats aan zeven personen en komt zoals gezegd naar Europa. De wielbasis nam met 11 centimeter toe tot een forse 2,79 meter en in totaal werd de Tiguan 27,2 centimeter langer. Genoeg plek dus voor een derde zitrij. In Amerika wordt de Tiguan alleen met verlengde wielbasis en met een TSI geleverd. Kennelijk zijn ze in de Verenigde Staten redelijk TDI-moe. Ha!

Wanneer de Tiguan Allspace precies naar Europa komt is vooralsnog niet bekend.