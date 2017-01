Eindelijk: verbeterde AutoPilot is nu beschikbaar

Je gaat je telkens overbodiger voelen...

Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, maar ein-de-lijk is het dan zo ver. Tesla heeft een sterk verbeterde versie van zijn roemruchte AutoPilot af. Dat meldt Elon Musk over Twitter, één van de weinigen die dat medium nog gebruikt. Je kan het systeem activeren op recente uitvoeringen (oktober 2016 of later) van de Model S (rijtest) en de nieuwe Model X (rijtest).

Het is vooral een aanpassing van het huidige AutoPilot systeem van Tesla. Met de Smart Summon functie kun je nu ook bochten nemen. Denk aan lange bochten op snelwegen. De Autosteer functie is wat verder verfijnd: het kan nu beter overweg met kleinere B-weggetjes, tot 70 km/u. Maar de leukste toevoeging is toch wel de Automatic Lane Change functie. Daarmee kun je een langzame voorligger (een vrachtwagen bijvoorbeeld) inhalen zonder het stuur aan te raken! Deze functie werkt tot zo’n 120 km/u. Of je ook supersnel én autonoom naar de 100 kan schieten is niet bekend.

De nieuwe functies worden automatisch bij een update geïnstalleerd. Uiteraard wordt je door de auto zelf op de hoogte gehouden wanneer de nieuwe toevoegingen daadwerkelijk actief zijn. Het is mogelijk dat je je Tesla even naar de dealer moet brengen, want bij sommige exemplaren is het nodig dat de camera’s versteld worden.