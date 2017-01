Elektrisch rijden is moord. Of niet?

Zitten de accu’s van elektrische auto’s vol superdoodvermoorde kalfjes?

Elektrisch rijden is voor hippies, vegetariërs en belastingontduikers, dat weten we allemaal. Tenminste, dat leken we allemaal te weten. Want het televisieprogramma Rambam liet vorige maand zien dat je als vegetariër misschien beter geen elektrische apparaten meer kunt gebruiken. Uit het stopcontact komen namelijk dode kalfjes. Hoe zit dat?

Diermeel

Om groene stroom op te wekken, kun je natuurlijk gebruikmaken van zonnepanelen of windmolens. Er wordt echter ook gebruik gemaakt van biomassa. In theorie is dat stroom opwekken door gebruik te maken van natuurlijke afvalstoffen. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat Canadese bossen worden gekapt en naar Nederland worden gevaren om hier als biomassa meegestookt te worden in kolencentrales, zodat de energie die dat oplevert ‘groene stroom’ kan worden genoemd.

Uit onderzoek van Rambam bleek echter dat er ook een andere vorm van biomassa bestaat, een vorm die heel eufemistisch ‘diermeel’ wordt genoemd. Dode dieren worden naar destructiebedrijven gebracht om er groene stroom mee op te wekken. Dat zou tot daar aan toe zijn als het om dieren ging die na een mooi leven van ouderdom sterven, maar dat blijkt niet het geval. Presentatrice Krista Arriëns van Rambam: ‘Melkkoeien moeten ieder jaar een kalfje krijgen om hun melkproductie op gang te houden. De koekalfjes zijn geld waard omdat ze melk kunnen gaan produceren, maar de stierkalfjes hebben minder waarde. Te lichte stierkalfjes zijn economisch niet rendabel en worden daarom meteen gedood. Weinig boeren willen hier open en eerlijk over praten, maar met de verborgen camera vertelden verschillende boeren dat de stierkalfjes worden geëuthanaseerd en naar Rendac gaan, het landelijke destructiebedrijf.’

Dierentuin voor dode kalfjes

Onder meer bij E.ON, Delta, Fenor, HVC Energie en United Consumers bestaat de kans dat er dode stierkalfjes uit je stopcontact stromen. Naar aanleiding daarvan vroegen we ons af hoe dat eigenlijk bij de laadstations voor elektrische auto’s zit. Is het accupakket van je Tesla een soort dierentuin voor dode kalfjes? Het antwoord daarop is eenvoudig: dat ligt eraan waar je de accu’s oplaadt.

De superchargers van Tesla lijken een goede plek om je accu’s op te laden. ‘Wij werken met leveranciers die energie opwekken uit zon en wind,’ zegt woordvoerder Berith Behrens. Een van die leveranciers is Van de bron, en die wordt ook door Rambam expliciet genoemd als leverancier die niet meedoet aan deze praktijken. Ook bij de laadstations van Fastned kun je met een gerust hart de stekker in je elektrische auto steken. Woordvoerster Kyra Hartlief: ‘Bij Fastned laad je je auto op met groene stroom. De zonnepanelen op het dak van onze stations leveren stroom voor twee tot drie laadbeurten per dag. De rest van de stroom is van Greenchoice en dan specifiek van Windmolenpark Sternwolde bij Zeewolde.’

Een vergelijkbaar hoera-verhaal heeft Allego, dat sinds kort samenwerkt met BMW. Allego en BMW willen ondernemingen in Nederland ‘een complete oplossing voor het verduurzamen van hun wagenpark’ bieden. Daarbij is Allego verantwoordelijk voor de ‘laadinfrastructuur’; de palen dus. Jorrit Zijdewind van Allego: ‘Wij als Allego zijn een Charge Point Operator. Deze rol pakken we heel puur op. We brengen een bedrag in rekening voor het gebruikmaken van de infrastructuur. Voor de stroom hebben wij op ons eigen laadnetwerk een partner die dit volledig op zich neemt, en dat is Van de bron.’ De leverancier die Tesla ook gebruikt dus en dat is in dit geval goed nieuws.

‘Really shocking’

Eind goed, al goed? Nou, nee. Woordvoerster Estee Chaikin van NewMotion vindt het weliswaar ‘really shocking’ om te horen dat op deze manier groene stroom wordt opgewekt, maar tegelijkertijd kan ze niet uitsluiten dat de meer dan 30.000 laadpalen van NewMotion stroom leveren die met behulp van diermeel wordt opgewekt. Sterker nog, de NewMotion-palen leveren niet eens allemaal groene stroom. ‘We hebben geen directe link met een energieleverancier,’ vertelt ze. ‘We vergroenen grijze stroom wel met behulp van groencertificaten, die ook wel GvO’s of Garanties van Oorsprong worden genoemd.’ Echt groen is dat natuurlijk niet. Bovendien heeft NewMotion feitelijk GEEN IDEE waar de stroom voor die 30.000 laadpalen vandaan komt.

‘We weten het niet’

Zo’n zelfde verhaal gaat op voor het nieuwe netwerk van laadpalen dat Audi, Porsche, BMW, Mercedes en Ford opzetten. Dat moet volgens de merken ‘de krachtigste elektrische laadinfrastructuur in Europa’ worden. Daartoe is de bouw van zo’n 400 ultrasnelle laadstations in Europa gepland. We vroegen Audi, BMW en Mercedes of die laadstations van groene stroom worden voorzien en of het gebruik van diermeel daarbij wordt uitgesloten. Wat volgde was een verpletterende stilte die ondanks herhaalde vragen wekenlang aanhield. Als er na drie weken nog geen antwoord is, lijkt het een veilige aanname dat er geen antwoord meer komt en dat de merken kennelijk geen flauw idee hebben hoe de stations van stroom worden voorzien. Ard van den Eijnde van Pon: ‘Dat er van Audi geen antwoord komt komt, okay, dat lijkt me een veilige aanname. Maar dat men geen flauw idee heeft, zou ik niet zo durven stellen, want dat weten jij en ik niet.’

‘Groene stroom is een breed begrip’

Even later meldt Van den Eijnde zich met een toevoeging: ‘Groene stroom is een breed begrip waar op allerhande verschillende manieren invulling aan kan worden gegeven. Wat groen is en wat niet, was in het verleden niet altijd helemaal duidelijk, omdat je bijna altijd met heel complexe ketens te maken hebt. De Europese Commissie probeerde in haar Renewable Energy Directive in 2009 een voorzet te geven hoe die ketens in elkaar zouden moeten zitten voor de verschillende hernieuwbare brandstoffen en wat je daar dan aan duurzaamheid van mag verwachten. Per EU land wordt vanuit deze richtlijn weer een nationale omzetting georganiseerd. Deze EU richtlijn was niet perfect en daarom wordt hij binnenkort ook herzien. Of daar dan nog steeds dierlijk afval als “hernieuwbare brandstof” mogelijk is weten wij niet, want de richtlijn is nog niet definitief.’

Hij vervolgt: ’Wij kunnen als Nederlandse importeur van Audi geen uitspraken doen over welke soort groene stroom Audi AG voor het Duitse snellaadpark gaat gebruiken, maar gaan er wel vanuit dat daar certificatie conform EU richtlijnen aan ten grondslag ligt. Voor Nederland speelt dit hele verhaal trouwens niet. De groene stroom die wij als Pon aan onze klanten aanbieden in combinatie met verkochte E-voertuigen betreft gecertificeerde Hollandse Wind van Eneco. Hierbij vindt geen enkele vorm van verbranding van brandstoffen plaats.’

Opmerkelijk is wel dat Van den Eijnde nu spreekt over het ‘Duitse snellaadpark’, want in eerdere persberichten ging het dus over ‘de krachtigste elektrische laadinfrastructuur in Europa’. Even opvallend is dat hij het opstoken van dode kalfjes in een elektrische Audi niet expliciet uitsluit. Het is echter wel positief dat men ons alsnog een antwoord gaf, waar de overige Duitse merken zich compleet in stilte omgaven, wat geen goed signaal kan zijn.

Merkwaardige kramp

Gek genoeg schieten zowel de laadpaalboeren als de importeurs in een merkwaardige kramp als we naar de herkomst van de energie vragen. Dat is gek, omdat je zou denken dat juist zij het belangrijk vinden om te laten zien dat elektrische auto’s ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Daar gaat het toch om? We hadden bijvoorbeeld weleens vernomen dat biomassa niet de meest effectieve manier is om energie op te wekken, maar niemand kon of wilde ons voorrekenen hoeveel kilometer je elektrische auto rijdt op één vermoord kalfje, of desnoods op één omgehakte boom. NewMotion liet weliswaar weten deze praktijken schokkend te vinden, maar voegt er niet aan toe dat het zich in gaat zetten om te zorgen dat zulke stroom dan niet meer via hun laadpalen geleverd wordt. Audi, BMW en Mercedes hebben zich zelfs niet uitgesproken tegen het gebruik van diermeel.

En wat wij vinden? Het mag duidelijk zijn dat we meer liefde hebben voor een fraaie klassieker of een brullende V12 dan voor een elektrische auto. Maar voor de dagelijkse boodschappen en voor dom van A naar B rijden hebben we niets tegen dit soort elektrisch vervoer. Er zijn zelfs een paar redacteuren die er best eentje zouden willen hebben. Maar laat het dan wel een elektrowaggie zijn waarvan de accu wordt geladen met zon en wind, en niet eentje waarvan de batterijen een massagraf zijn voor dode dieren die geen economisch nut dienen.

Foto’s: Luuk van Kaathoven