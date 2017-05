Elektrische Saab 9-3: de eerste foto’s!

Potdikke wat was het lang wachten op die elektrische Saab 9-3, maar eindelijk heeft NEVS de eerste plaatjes vrijgegeven.

We mogen de naam Saab eigenlijk ook niet meer laten vallen want het gaat om de NEVS 9-3 EV, dat dat effe duidelijk is. Deze kar moet een heuse revolutie ontketenen op het gebied van mobiliteit. Het gaat namelijk om een deelauto die met name in overvolle Chinese steden moet zorgen voor minder drukte en vervuiling op de weg.

De 9-3 is voorzien van Always Clean Air Cabin dat vuiligheid uit de lucht filtert zodat inzittenden nergens last van hebben. Ondanks de nieuwe naam (zal ongetwijfeld iets met merkrechten te maken hebben) hamert het Chinese NEVS wel degelijk op de Zweedse heritage van hun 9-3 series.

Het model moet in 2018 op de markt komen en er zijn al 150.000 exemplaren besteld door verschillende Chinese bedrijven. De range bedraagt 300 kilometer, maar verdere technische details zijn helaas niet vrijgegeven.

Dank aan Tim voor het tippen!