Elon Musk naar haters: koop gewoon aandelen Ford!

Elon heeft het weer niet kunnen laten om Twitter op te zoeken om wat criticasters de mond te snoeren.

Elon slaat weer wild om zich heen op Twitter om zijn toko te verdedigen tegen haters weldenkende mensen die kritische noten plaatsen omtrent zijn bedrijf. Dit keer gaat het niet om de producten zelf, maar om de manier waarop de beslissingsstructuur van Tesla in elkaar steekt. Een zwik investeerders gaf eerder deze week aan dat zij graag zouden zien dat Tesla onafhankelijke mensen aanstelt in de hoogste regionen van het bedrijf.

“We expect that as companies make the transition to publicly-traded status, the governance structures and practices in place at the time of the IPO [Initial Public Offering] will evolve to align with the company’s changing strategy. However, Tesla’s seven-member board is largely unchanged from it’s pre-IPO days.”

In Tesla’s board zitten momenteel onder andere Kimbal Musk en Brad Buss. Kimbal is de broer van Elon en Brad een mattie van Elon die eerder CFO was bij SolarCity Corp. Tesla nam dat bedrijf vorig jaar over.

Gerelateerd of niet, gisteren zakte één dag na deze notie van de investeerders de beurskoers van Tesla met vier procent naar 296,84 Dollar. Dat betekent dat Tesla op dit moment níet meer de meest waardevolle Amerikaanse autofabrikant is. Tesla was naast Ford ook GM even voorbijgeschoten qua waarde, maar nu is GM technisch gezien weer meer waard dan de elektro-koning.

Zoals we eerder gezien hebben, stak de kritiek Elon kennelijk, want hij reageerde stekelig. Op Twitter gooide hij er deze Tweet uit in reactie op het desbetreffende persbericht van Reuters:

De cynische Tweet is niet alleen een referentie naar het feit dat Tesla nu meer waard is dan Ford, maar vooral ook naar het feit dat de familie Ford met behulp van een speciale klasse aandelen met stemrecht de controle houdt over de koers van de fabrikant.

Desalniettemin kwam niet veel later de meer inhoudelijke reactie dat Tesla al bezig is met het aantrekken van extra topmanagers. Elon kan het echter niet nalaten te benadrukken dat dit niks nakkes nada te maken heeft met de wensen van het groepje investeerders.

Oké, oké, ik zet die vuilnisbak wel aan de straat. Maar NIET omdat jij het zegt!