En de eerste ‘motor-straf’ van de F1 gaat naar…

Welke coureur is tijdens de vierde race bezig aan zijn vijfde MGU-H en vijfde turbo en wordt zodoende 15(!) plekken teruggeplaatst?

Het zal je niet verbazen dat één van de twee McLaren-Honda-coureurs het haasje is, in dit geval onze goedlachse Zuiderbuur Stoffel Vandoorne. Omdat hij na drie races en wat vrije trainingen al toe is aan zijn vijfde turbo en MGU-H, krijgt hij van de FIA een gridstraf van vijftien plekken aan zijn broek. Nu weet Stoffel zijn trage McLaren doorgaans toch al niet erg hoog te kwalificeren, maar echt goed voor het moraal is het niet.

Honda heeft al langere tijd problemen met de MGU-H. Dit is één van de twee regeneratiecomponenten in een F1-auto, waarbij de MGU-K de andere is. Die laatste is een elektromotor die verbonden is met de verbrandingsmotor en zowel een boost kan geven als energie kan terugwinnen. De MGU-H is verbonden met de turbo. Bij lage toerentallen fungeert deze als een motor om de turbo op gang te helpen, maar ook dit onderdeel kan energie terugwinnen door de turbine in de turbo af te remmen en die kinetische energie terug te leveren aan de accu’s.