En het meest waardevolle automerk ter wereld is…

We voeren de spanning op!

Voor de goede orde een woordje vooraf. Dit artikel heeft betrekking op het BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands onderzoek van Kantar Millward Brown en dus niet op de onderzoeken van Interbrand. Dat dat even duidelijk is.

De Brandz-lijst kwam tot stand op basis van een paar miljoen interviews en aanvullende gegevens. Op basis daarvan is Toyota gekozen als het meest waardevolle merk en da’s alweer de tiende keer in twaalf jaar. De Japanners worden gevolgd door BMW en Mercedes. De volledige top 10 check je hieronder. Je vindt er de waarde van het merk uitgedrukt in miljarden dollars, de positie in de top 100 van merken overall en het verschil in waarde ten opzichte van 2016.

1. Toyota $28.7 (30) -3

2. BMW $24.6 (35) -8

3. Mercedes-Benz $23.5 (40) +4

4. Ford $13.1 (83) 0

5. Honda $12.2 (91) -8

6. Nissan $11.3 (100) -1

7. Audi $9.4 (*) -1

8. Tesla $5.9 (*) +32

9. Land Rover $5.5 (*) +17

10. Porsche $5.1 (*) +16

Opvallend is dat de waarde van Tesla (vorig jaar op plaats 10) een flinke boost heeft gekregen in het afgelopen jaar, maar ook Land Rover en Porsche doen kennelijk uitstekende zaken. Audi wist de schade ondanks Dieselgate beperkt te houden en BMW moet vrezen voor de Duitse premiumkroon. Mercedes staat namelijk aan de deur te kloppen.

Het meest waardevolle merk overall blijft Google, dat wordt gewaardeerd op 245,6 miljard USD (+7%).