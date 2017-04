En jawel, de fittie tussen Massa en Max laait weer op

In het debuutjaar van Max Verstappen stond Felipe Massa vooraan om kritiek te spuien. De gemoederen leken te bedaren, maar na de afgelopen race in Bahrein zijn de twee weer lekker bezig.

Massa zou Verstappen hebben gehinderd bij de voorbereiding op het laatste snelle rondje in Q3 van Max. Daardoor kwamen de banden van de Red Bull niet op temperatuur wat tijd en (mogelijk) enkele posities op de grid kostte.

Verstappen was na de kwalificatie niet mals voor collega Massa, het interview check je hier. Later heeft Max ook de internationale pers te woord gestaan, waarbij hij het waagde om het volgende te zeggen:

Misschien geen handige quote, maar het was wel duidelijk dat MV33 het allemaal niet zo serieus bedoelde. Toch schoot de opmerking bij Massa én bij half Brazilië in het verkeerde keelgat. De Williams-coureur meent dat Verstappen op z’n tellen moet passen:

“I told him earlier today, ‘Be careful with your words because you will have a Brazilian Grand Prix at the end of year and you will have to race there. So be careful what you say’. Without a doubt, it was not right to speak about Brazilians without even knowing what he was talking about.”