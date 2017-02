Er is er één jarig, hoera!

En 160 gelukkigen mogen meedelen in de feestvreugde!

Een Musclecar is zo mogelijk het meest coole vervoermiddel dat je kunt bedenken. Een Musclecar ziet er stoer uit en er zit standaard altijd een lekker dikke V8 in. Het feit dat ze cool zijn, zit hem vooral in het pretentieloze karakter. Geen turbo’s, eventueel een handbak en aandrijving waar het hoort: op de achterwielen (of toch awd?). Geen bijzondere elektronische gadgets. Het is gewoon jij, al je drie hersencellen, je trots op wielen en een versleten tankpas. En het liefst een goede plaat van Creedence in de stereo.

Het is niet alleen het type auto, maar ook de complete cultuur eromheen. Zoals een Autobloglezer laatst ook al bewees: het kopen van een Musclecar is slechts de eerste stap. Daarna komt het aankleden naar eigen smaak. We namen een tijdje geleden de lekkerste speciaaltjes met je door en een favoriet van ondergetekende was de Dodge Challenger. Niet zo zeer omdat het de snelste of beste auto ter wereld is, maar gewoon puur omdat het een bruut is.

Uiteraard willen de fabrikanten van Musclecars ook een graantje meepikken op het gebied van de tuning-scene. Daarom kwam Chrysler Motors jarenlang geleden met Mopar (staat voor Motor and Parts). Naast service en gewone onderdelen kun je bij hen ook terecht voor allerlei fijn tuningspul. Omdat Mopar nu 80 jaar bestaat vieren ze een feestje en wel met de Challenger.

Het resultaat is de Mopar Challenger. Zorgvuldig heeft een marketeer liefhebber zich te goed gedaan aan de accessoiregids. Je kunt de Mopar Challenger herkennen aan hun two-tone lak. Het dak is altijd zwart, naar keuze kun je kiezen uit de onderkant in het Billet-silver of Contusion-blue. Verder kan je de Mopar Challenger herkennen aan de 20″ aluminium velgen en met de hand geschilderde ‘Mopar 392’ logo’s. In het interieur vind je dikke sportkuipen met speciale ‘Mopar’ borduursels in de rugsteunen.

Uiteraard gaat het niet zozeer om dat soort frutsels, maar om veel vermogen. Dat is er, de motor is in essentie dezelfde 6.4 liter HEMI V8 die je vind in de Jeep Grand Cherokee SRT-8 (rijtest). Volgens @CasperH nog altijd één van de fijnste motoren ooit gebouwd en daar heeft hij volkomen gelijk in. Ok, het is geen Hellcat, maar je hebt nog altijd 485 pk tot je beschikking. Het koppel is zo mogelijk nog lekkerder: 644 Nm. Nice. Erg gaaf detail is de ‘Shaker-Hood’. De motorkap heeft een gat in het midden en daar torent de V8 bovenuit. Je ziet het blok dus ook daadwerkelijk bewegen vanuit de bestuurderstoel. Hoe cool is dat?

Om je over de streep te trekken krijg je er ook een Mopar luchtinlaat bij evenals een strutbar en heuse Brembo remmerij. Nadelen zijn er ook. Er zullen slechts 160 Mopar Challengers gebouwd worden (80 blauw en 80 zilver) en allemaal worden ze in de VS geleverd. Prijs van dat alles? In dollars 55.790, omgerekend 52.500 euro’s (mocht je import-plannen hebben), maar daar komt een bedragje aan BPM bovenop, reken op minimaal het dubbele. Eén ding is zeker: de fiscus weet elk feestje wel te verstieren…