Er klopt iets niet aan deze Mazda RX-7

RX-7? Dit is toch het neusje van een Mazda RX-3?!

Lezer @italdesign maakte zich onlangs druk over het verdwijnen van de bonkige, karakteristieke autoneus. Kijk je alleen naar het frontje, dan is ook de Mazda RX-7 van de laatste generatie geen hoogvlieger. Een wat nietszeggend neusje, dat los gezien van de rest van de auto ook prima op een MX-5 had kunnen zitten. De rest van die Mazda is natuurlijk wél interessant, met zijn wankelmotor, wulpse coupélijnen en fraaie in elkaar overvloeiende achterlichten.

En dus kwam drifter Mike Whiddett op het idee om zijn machtige RX-7 te voorzien van een échte neus. Het neusje van de Mazda RX-3 om precies te zijn, een kleine sportcoupe uit de jaren ’70 die eveneens een wankelmotor had (net als elke Mazda RX). Hoewel je zou verwachten dat zo’n enigszins hoekig jaren ’70 neusje enorm detoneert met de wulpse lijnen van zo’n jaren 90 coupé kan aangenaam verrast worden. Dankzij de retro livery en de even klassieke als tijdloze bolt on fenders oogt het geheel eigenlijk best ok. De dikke edoch zeer fraaie Rotiform-wielen maken het plaatje compleet.

‘Mad’ Mike Whiddett werkte voor deze creatie samen met tuner Bunny Rocket en het eindresultaat luistert naar de naam Madbul. Da’s uiteraard een samentrekking tussen zijn eigen bijnaam en de naam van de sponsor van het speeltje. Je weet wel, diezelfde toko die ook iets met een Nederlander en een Ozzie in de Formule 1 schijnt te doen.