Er klopt iets niet aan deze Mercedes E-Klasse

Is tien mille niet een beetje goedkoop voor een E-Klasse van de W212 Facelift-generatie?

Dat is het zeker, maar dit is dan ook helemaal geen gefacelifte W212. Dit is een W211 die graag een W212 wil zijn. Is de vorige E-Klasse na de facelift al een beetje een gekke mengelmoes van twee ontwerptalen, op de W211 slaat het neusje al helemaal als een tang op een varken.

Aanvankelijk dacht ik dat de ombouw gedaan zou zijn door het onvolprezen Belgische VH Tuning, dat op hun 90s website diverse ombouwen aanbiedt. De W211 naar W212 Facelift ontbreekt echter op hun site, dus de schuldige voor deze door @rachid aangedragen creatie lijken we ergens anders te moeten zoeken.

Dergelijke conversies zijn overigens in eerste instantie vooral gericht op lijkwagens. Het ombouwen van een auto zodat er een kist achterin geschoven kan worden is bijzonder prijzig en op deze manier is het voordeliger om de auto recent te laten lijken. Zeker omdat lijkwagens achter de voordeuren toch al niet origineel zijn, ziet zo’n ombouw er al snel redelijk overtuigend uit. Dat is anders waneer je een gewone E pakt, zo blijkt wel uit de plaatjes van deze E200 uit 2005. Met 127.500 kilometer op de teller is deze vreemde E in de bijt voor 9.950 euro de jouwe.