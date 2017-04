Er komt een officiële FIA Hall of Fame voor coureurs

Hoe goed zou je moeten presteren tijdens de Junkyard Race om in aanmerking te komen?

Het fenomeen Hall of Fame (HOF) is in Amerika al decennialang ingeburgerd in zo’n beetje alle sporten. In Europa moeten we doorgaans echter niet zoveel hebben van dit soort verafgoding van sporthelden. Maar daar komt verandering in.

In december van dit jaar opent de FIA namelijk niet één, maar meteen maar twee Hall of Fame’s. Eentje daarvan is gepland in Parijs, de andere moet vorm krijgen in Genève. Voordat je de voorbarige conclusie trekt dat dit een manifestatie is van de Amerikaanse invloed die Liberty Media op de FIA heeft, moeten we je echter een tikje afremmen. Jean Todt verklaart tegenover Autosport namelijk dat de FIA al ‘twee of drie jaar’ met dit idee rondliep.

Het idee van een HOF is, in mijn ogen, in principe wel mooi. Je kan er bijvoorbeeld de historie van een sport mee vertellen aan de hand van de beelden in de ‘hal’. Daarbij is het natuurlijk een mooi eerbetoon aan de grootste helden van de sport, zoals een standbeeld voor een stadion. Aan de andere kant krijg je ook het eindeloze geneuzel over wie er nu wel of niet thuishoort in het selecte clubje. In Amerika leidt dat niet zelden tot potsierlijke discussies over arbitraire selectiecriteria en vriendjespolitiek, zoals onlangs weer bij voormalig NFL-held/gekkie Terrell Owens.

HOF’s zijn de racewereld niet geheel vreemd. NASCAR heeft er uiteraard ook eentje, net als de Australian Supercar serie en de Indianapolis Motor Speedway. Indy 500-winnaars vallen zo driedubbel met hun neus in de boter. Niet alleen wordt hun tronie op de Borg-Warner trofee vereeuwigd, maar ze kunnen ook nog in de Hall of Fame worden opgenomen én ze krijgen een gratis fles melk.

Of de FIA Hall of Fame(‘s) ook te bezoeken word(t/en) voor het publiek is op dit moment nog niet duidelijk. Maar is het überhaupt een puik idee, of hebben de echte helden geen instituut nodig om herinnerd te worden? Geef je ongezouten mening, in de comments.