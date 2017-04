‘Er komt een spin-off van Fast 8’

Ka-ching.

De Furious-franchise is zwaar uitgemolken, maar het publiek smult nog steeds van de filmserie. Dat bewijst Fast 8, die het momenteel erg goed doet in de bioscoop. Volgens Deadline kunnen we een spin-off verwachten van Fast 8. Universal zou op een plannetje broeden.

In dit nieuwe deel zou de focus komen te liggen op de acteurs Dwayne Johnson en Jason Statham. In eerdere delen van de films waren de twee karakters die worden vertolkt door de acteurs aartsvijanden. In Fast 8 maken de twee echter een interessante ontwikkeling.

De plannen zouden zich nog in een beginstadium begeven. Het script zou naar verluidt worden geschreven door Chris Morgan. De scenarioschrijver was ook verantwoordelijk voor The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious (2009), Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013), Furious 7 (2015) en Fast 8 (2017).

Dwayne Johnson heeft een rol binnen de franchise sinds deel vijf. Jason Statham is te zien sinds het zesde deel. Naast een spin-off zullen er nog meer films komen binnen de Fast-serie. Vin Diesel had dat eerder aangegeven.