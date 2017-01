Er worden best veel Audi’s in België gemaakt

Een echt Duits product wordt natuurlijk niet in Duitsland gebouwd.

Dat veel auto’s niet meer in hun oorspronkelijke land gebouwd worden, mag bekend zijn. Een BMW X5 wordt overal gebouwd (Rusland, India en VS) behalve in Duitsland. Dat geldt ook voor de Audi A1 (rijtest) en diens sportieve broer, de S1 (rijtest). Deze worden enkel en alleen in Brussel gebouwd.

Audi Brussels brengt ons het heugelijke nieuws dat er wederom meer dan 100.000 exemplaren gebouwd zijn, 105.250 stuks, om precies te zijn. Vorig jaar werden er in Brussel nog 116.216 A1’s geproduceerd. De jaren daarvoor schommelde het ook boven de 100.000 units. Dat is opmerkelijk, daar het oorspronkelijk de bedoeling was om 50.000 van Audi’s kleinste op jaarbasis te bouwen.

De Belgische Audibouwers hebben ambitie, want ze zijn nu aan het voorbereiden om batterijen voor de diverse e-tron modellen te kunnen maken. Sterker nog, er wordt 600 miljoen euro geïnvesteerd om een complete productielijn voor de e-tron SUV aan te leggen.

Sinds Opel (Antwerpen) en Ford (Genk) niet meer in België produceren zijn er nog maar twee grote fabrikanten in België. Audi Brussels dus en Volvo Gent, dat het afgelopen jaar met 252.479 auto’s ongeveer 2.5 keer zo veel produceerde. Er worden in België dus aanzienlijk meer auto’s gebouwd dan in Nederland. Cijfers van 2016 zijn nog niet bekend, maar in 2015 werden er 57.019 MINI’s vervaardigd in Born.

Ondanks dat Trump aan het Twitteren is dat autofabrikanten vooral in hun eigen land moeten produceren, hebben we nog geen soortgelijke tweet van Angela Merkel voorbij zien komen.