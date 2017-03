Europa gaat alsnog troetelkind VW bestraffen

Waar we aanvankelijk dachten dat de Duitse autoreus overal mee weg kwam in de oude wereld, blijkt nu het tegendeel.

Een lesje internationale politiek voor gevorderden. Volkswagen werd door de Amerikaanse autoriteiten snoeihard aangepakt nadat het Dieselgate-schandaal naar buiten kwam. Kostte het merk de nodige miljarden dollars en het zal de reputatie van VAG in the States geen goed hebben gedaan, maar keiharde sancties vanuit Europa bleven vooralsnog uit.

De (Duitse) autolobby heeft nogal wat macht in Brussel en dus dachten we dat dat er iets mee te maken zou hebben dat VW uit de wind werd gehouden vanuit Europa. Toch is daar geen sprake meer van, want de Europese Commissie heeft met nationale toezichthouders om de tafel gezeten opdat wordt uitgezocht hoe VW alsnog kan worden bestraft voor gesjoemel met uitstootwaarden.

In Nederland is de Autoriteit Consument en Markt (de Nederlandse consumentenwaakhond) naar voren geschoven als de partij die mag uitpluizen of en in hoeverre het wenselijk is om Volkswagen te bestraffen. Mogelijk komt de ACM tot de conclusie dat Volkswagen op basis van nationale wetgeving alsnog kan worden bestraft middels bijvoorbeeld boetes.

Tot dusver leek het erop dat nationale toezichthouders in Europa geneigd waren om Volkswagen uit de wind te houden, maar kennelijk houdt Brussel de poot stijf en zal het grootste autoconcern van Europa er nu toch echt aan moeten geloven. Ondertussen lijkt het de Nederlandse consument geen bal uit te maken wat er uit de uitlaat van z’n Golfje komt. Tenminste, zo lijkt het als we de verkoopstatistieken erbij pakken. (via: FD)

Foto: Audi SQ7 TDI