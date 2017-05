Europese Commissie heeft Italië en Fiat bij de ballen

Big trouble in little Italy.

We gokken dat diverse Italiaanse bewindslieden zich vandaag minstens één keer in hun espresso verslikt hebben, want de Europese Commissie heeft het Zuid-Europese land op de korrel. Italië zou namelijk hebben verzuimd om te melden dat Fiat Chrysler mogelijk vals speelde bij emissietests.

Vandaag is een brief vanuit Brussel verstuurd waarin Italië wordt gevraagd om op deze verdenking te reageren. Het land zou niet alleen hebben nagelaten om melding te doen van de mogelijke sjoemelpraktijken, maar heeft daarnaast ook niet genoeg gedaan om deze te stoppen.

Het hele verhaal ligt uiteraard in het verlengde van Volkswagen Dieselgate. Duitsland is het er namelijk niet mee eens dat Italië gesjoemel door het eigen Fiat met de mantel der liefde zou bedekken. Wellicht is het wat kort door de bocht om deze conclusie te trekken, maar na het bericht over de Duitse tolplannen begint het er zoetjesaan op te lijken dat onze oosterburen wel héél veel invloed hebben in Brussel.

Foto: Fiat 124 Spider (rijtest) door @voorburgsecarlover, via Autojunk