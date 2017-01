Ex-baas van Max Verstappen wil eRaces in F1-weekends

Alles om de jonge generatie maar geïnteresseerd te krijgen in de F1.

Ooit zat Victor Muller aan een tafel bij Pauw en Witteman en verklaarde hij dat hij zo graag de F1 wilde met Spyker omdat hij daarmee zoveel ‘eyeballs’ gericht kreeg op zijn merk. Een puik idee in theorie, maar het werkt alleen als je niet achteraan in het veld meehobbelt en alleen in beeld komt als je een benzineslang meeneemt na een pitstop. De stroggel aan de staart van het veld is real.

Maar, tegenwoordig hoeven niet alleen de stiefkindjes van de grid zich zorgen te maken. De laatste jaren worden we immers continu gebombardeerd met berichten over teruglopende kijkcijfers. De nieuwste generaties zouden helemaal niet meer zo geïnteressseerd zijn in auto’s en in het verlengde daarvan ook niet in de F1. Daarbij kijkt geen enkele moderne mens überhaupt nog TV, terwijl Bernie pertinent weigert/de dit medium dat hem puissant rijk maakte los te laten.

Franz Tost, beter bekend als French Toast, liet eerder al blijken dat hij hard nadenkt over oplossingen voor dit probleem. Inmiddels heeft French kennelijk gehoord dat de Formule E een heuse eRace gehouden heeft en hij vindt het een goed idee om dit idee schaamteloos te kopiëren. Uit de soundbytes die Tost losliet op Autosport blijkt dat de Oostenrijker heil ziet in een eRace op de zondag voor de échte races.

“Young people are not so much interested in cars and we must see a way to bring them into Formula 1. We must improve the show itself. We must bring in the young peoples’ interest, for example with E-games. Why not have Sunday morning an eGame with a big broadcast where people worldwide are involved to increase the interest?”