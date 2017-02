Ex FIA-baas: “Formule 1 ontwikkelt de verkeerde kant op!”

Max Mosley heeft zo z'n bedenkingen bij de ontwikkelingen in de Formule 1.

Voor wie het even kwijt is: F1-auto’s krijgen dit seizoen grotere vleugels, bredere banden die het bovendien langer uithouden en een grotere (vlakke) vloer. Daardoor gaat zowel de aerodynamische als de mechanische grip omhoog. Het gevolg? Rappere rondetijden, meer inhaalacties en dus meer spektakel voor ons.

Mosley, voorheen de grote baas van de FIA en dus de voorganger van Jean Todt, denkt dat de ingeslagen weg niet de juiste is. Volgens hem was het slimmer geweest om de mechanische grip op te krikken en de aerodynamische grip juist te verlagen, zodat auto’s minder last hebben van vuile lucht van voorgangers en inhalen dus een stukje makkelijker wordt.

Bovendien vindt Mosley het tegenstrijdig dat de regels van de FIA er altijd op gericht zijn om auto’s langzamer te maken. De veranderingen die van 2016 op 2017 zijn doorgevoerd zorgen voor rondetijden die naar schatting vijf hele tellen rapper zijn. Normaal gesproken werden de auto’s met regeltjes trager gemaakt omwille van de veiligheid. Vervolgens was het aan de constructeurs om elk jaar een paar (tienden van) seconden van de rondetijden af te peuteren en na een jaar of wat werd de boel weer wat trager gemaakt. Die systematiek is dus overboord gekieperd.

Verder vermoedt Mosley dat Liberty Media, de nieuwe eigenaar van het F1-circus, z’n hand wellicht wat heeft overspeeld. Van buiten ziet het er wellicht uit als een koud kunstje om de Formule 1 nog mooier, groter, beter en (dus) winstgevender te maken. Eenmaal binnen blijkt dat het toch een stukje complexer ligt. Desalniettemin verwacht de ex FIA-baas dat het aanstellen van Ross Brawn een gouden zet is. En dat zijn we roerend met de man eens. (via: ITV)

Fotocredit: geweldige impressie door Andries van Overbeeke