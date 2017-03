Extra veel ruimte met de zevenzits Tiguan Allspace

Meer ruimte dankzij een langere wielbasis maakt de Tiguan Allspace een fijne allrounder.

Het model beleefde zijn debuut in Detroit en volgende week staat de Allspace in Genève. De Noord- en Zuid-Amerikaanse markt krijgt enkel deze verlengde versie, die daar gewoon Tiguan wordt genoemd. Bij ons kun je kiezen voor twee smaakjes. De reguliere Tiguan, of deze extra lange Tiguan Allspace.

De auto heeft een 109 mm langere wielbasis en is 215 mm gegroeid. De SUV is 4,7 meter lang. Je kunt met de Allspace 145 liter meer bagage meenemen en nieuw is de optionele zitrij. Hierdoor wordt het mogelijk om tot zeven personen te vervoeren. De maximum laadcapaciteit van de Tiguan Allspace met (wegklapbare) zeven stoelen bedraagt 1.775 liter. De verlengde Tiguan biedt naast meer bagageruimte ook meer ruimte voor passagiers op de achterbank. Het gaat hier om 54 mm.

Informatie over prijzen en motoren maakt Volkswagen in een later stadium bekend. De Tiguan Allspace komt eind 2017 naar Nederland.